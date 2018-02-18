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В Киеве проходит акция протеста сторонников Саакашвили

18 февраля 2018, 15:39  •  211 • Украина
В Киеве проходит митинг сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
 
Reuters
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что акция представляет собой уже традиционный марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко.

По данным издания, пришедшие на митинг начали движение из парка Шевченко.

Данный марш проходит без Саакашвили, который ранее был выдворен с территории страны.

В августе политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.

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