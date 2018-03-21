В Киеве произошли столкновения между митингующими и правоохранителями

У здания кабинета министров Украины в центре Киева происходят столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими.

Как сообщает агентство УНИАН, после того, как полицейские задержали нескольких митингующих, другие участники акции попытались освободить задержанных, началась потасовка.

При этом не указывается, какой именно митинг проходит.

Ранее сообщалось, что у здания администрации президента Украины в Киеве проходит митинг украинских националистов.