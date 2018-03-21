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В Киеве произошли столкновения между митингующими и правоохранителями

21 марта 2018, 19:09  •  87 • Украина
У здания кабинета министров Украины в центре Киева происходят столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими.
 
РИА Новости
 

Как сообщает агентство УНИАН, после того, как полицейские задержали нескольких митингующих, другие участники акции попытались освободить задержанных, началась потасовка.

При этом не указывается, какой именно митинг проходит.

Ранее сообщалось, что у здания администрации президента Украины в Киеве проходит митинг украинских националистов.

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