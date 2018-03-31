В Киеве произошла стрельба

В Киеве произошла перестрелка между двумя водителями автомобилей, введён план «Перехват». Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции украинской столицы.

«По словам свидетелей, на проспекте Глушкова из-за первоочерёдности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие. В 16:20 в столице введён в действие план «Перехват», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в Харькове возле ресторана неизвестные расстреляли группу людей, один человек погиб.