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В Киеве произошла стрельба

31 марта 2018, 19:39  •  191 • Украина
В Киеве произошла перестрелка между двумя водителями автомобилей, введён план «Перехват». Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции украинской столицы.
 
Reuters
 

«По словам свидетелей, на проспекте Глушкова из-за первоочерёдности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие. В 16:20 в столице введён в действие план «Перехват», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в Харькове возле ресторана неизвестные расстреляли группу людей, один человек погиб.

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