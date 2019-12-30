В Киеве, проигнорировав крики "Позор!", суд дал свободу экс-беркутовцам

На суде в Киеве было принято решение освободить троих экс-беркутовцев, которые украинской стороной обвинялись в стрельбе во время Майдана в 2014 году. Как сообщалось ранее, речь идёт трёх находящихся в Лукьяновском СИЗО фигурантах - Павле Аброськине, Сергее Зинченко и Олеге Янишевском.

Ещё двое бойцов, Александр Маринченко и Сергей Тамтур, пребывали под домашним арестом.

По решению Киевского апелляционного суда фигуранты были отпущены под личное обязательство.

Отмечается, что решение суда было гневно воспринято радикалами, сотни которых сегодня в Киеве устроили акции протеста с целью сорвать возможный обмен беркутовцев.

По информации ТАСС, на данный момент у СИЗО собираются активисты, чтобы помешать вывезти бывших бойцов "Беркута".