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В Киеве, проигнорировав крики "Позор!", суд дал свободу экс-беркутовцам
30 декабря 2019, 09:54 • 86 • В мире
Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-бойцов спецназа "Беркут", обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году. Отмечается, что озвученное судом решение сопровождалось криками радикалов "Позор!". Как сообщалось ранее, националисты осадили здания Лукьяновского СИЗО и Апелляционного суда в Киеве.
На суде в Киеве было принято решение освободить троих экс-беркутовцев, которые украинской стороной обвинялись в стрельбе во время Майдана в 2014 году. Как сообщалось ранее, речь идёт трёх находящихся в Лукьяновском СИЗО фигурантах - Павле Аброськине, Сергее Зинченко и Олеге Янишевском.
Ещё двое бойцов, Александр Маринченко и Сергей Тамтур, пребывали под домашним арестом.
По решению Киевского апелляционного суда фигуранты были отпущены под личное обязательство.
Отмечается, что решение суда было гневно воспринято радикалами, сотни которых сегодня в Киеве устроили акции протеста с целью сорвать возможный обмен беркутовцев.
По информации ТАСС, на данный момент у СИЗО собираются активисты, чтобы помешать вывезти бывших бойцов "Беркута".
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