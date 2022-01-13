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В Киеве продолжают устраивать спекуляции касательно «российского вторжения»

13 января 2022, 14:10  •  262 • Украина
О «грядущей войне», так или иначе, сегодня пишут все киевские издания, безотносительно политической ориентации. Меняется только её вероятная дата начала – с католического рождества на православное, и вот теперь обозначен новый срок – первая декада февраля. Понятно, что, таким образом, власти не дают народу расслабляться, заставляя его соглашаться и с перспективой воинского призыва женщин (в возрасте до 60 лет), и с беспросветным ростом тарифов (деньги нужны на отражение агрессии Москвы).
Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века
Глава президентской администрации Андрей Ермак в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил, что «страну будут защищать от российского вторжения 90 процентов её населения». Киевский юрист Татьяна Монтян не без ехидства прокомментировала эти слова: на самом деле, 50 процентов украинцев выйдет встречать «российских агрессоров» хлебом-солью, а ещё 30 процентов в это время будут «ловить по огородам» и тащить на расправу майданщиков, в том числе и из команды Зеленского. Оставшиеся 20 процентов привычно отсидятся по домам. Вот такое «сопротивление».
Тем не менее, поводов для алармистских высказываний хватает. Если будет выполнен «Минск-2», то не будет угроз территориальной целостности Украины, – заявил по итогам переговоров с НАТО замглавы МИД РФ Александр Грушко. Но все понимают, что выполнить условия «Минска-2» Зеленский не в состоянии, а это значит, что угроза территориальной целостности Украины всё ещё присутствует? Грушко – опытный дипломат и наверняка тщательно подбирал формулировку. Так что когда мэр Киева Виталий Кличко в интервью CNN говорит о «российской агрессии» и «желании Путина восстановить советскую империю», кое-какие основания для беспокойства у него всё же есть.
Вот и киевское издание «Страна», анализируя недавнее заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд, недоумевает, мол, никто на Западе лучше Нуланд не разбирается в российско-украинских перипетиях, но ведь именно она настаивает, что «Россия сосредоточила стотысячную армию на украинской границе для вторжения» и «подготовила для Украины внутренний саботаж и дестабилизацию». На этом фоне тревожно прозвучала новость о том, что Западный военный округ российской армии объявил об учениях недалеко от границ Украины (на полигонах Смоленской, Воронежской, Белгородской и Брянской областей, граничащих с Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины).
Одно можно сказать с уверенностью – переговоры России и Запада не стали прорывом, а это значит, что обещанные Москвой «вынужденные меры» самообороны подразумевают и военно-политическое решение украинского вопроса.

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