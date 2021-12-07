В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода на сторону России»

Украине следует жестко отреагировать на отказ Канады прислать военных инструкторов, заявил киевский журналист Максим Кухар.«Канада перешла на сторону России, и наша жесткая реакция на это должна быть незамедлительной.Начальник Штаба обороны Канады Ейри сообщил, что его страна не будет присылать дополнительных инструкторов в Украину, чтобы не провоцировать РФ. Хотя тех инструкторов и так мизерное количество.Вот теперь покажите эту новость тем предателям, которые сейчас в Украине рассказывают, что, а вот если будут большая война, то Запад очень сильно начнет помогать Украине. Если Канада реагирует даже не на замечание Москвы, а на страх замечания Москвы, то чем она вам поможет в разгар войны?Она запоет песню, как и весь Запад, что они не могут делать военные поставки в регион активного конфликта, чтобы не разжигать. И это они уже пели в 2014–2015 годах», — написал он на своей странице в соцсети.«Поэтому сейчас фактически нет западной коалиции, поддерживающей Украину против РФ. Но есть западная коалиция, которая хочет делать вид перед своими избирателями, что она не подло сливает Киев Москве и миллионы людей на растерзание деспоту, а что они защищают свободу.Вот эту мерзкую игру и надо портить — по ней и надо бить. Поэтому Украина должна сильно поссориться с одной из лицемерных стран и наказать ее, чтобы дисциплинировать и удержать от развития предательских действий других.Реакцией Украины на заявление начальника Штаба обороны Канады должен стать полный разрыв дипломатический отношений с Канадой. Заявление Украины о недопустимости перехода канадского правительства на сторону РФ в российско-украинской войне должно быть немедленно озвучено», — добавил Кухар.«Все посольство Канады должно быть выслано из Украины с нарушением протокола, не за 48, а за 12 часов. Против компаний и граждан Канады в Украине должны быть введены санкции. Как против субъектов, чья страна поддерживает передел границ в Европе и мире военным путем, поддерживает диктаторов, которые уничтожают политические свободу, оппозицию и независимые СМИ, проводят геноцид», — призывает к радикальным мерам журналист.По его мнению, отказ Канады — «это предательство этой страны и переход на сторону диктатуры».«Об этом надо громко сказать. Чтобы население Канады знало, что они предатели и пособники кровавого диктатора», — отметил Кухар.