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В Киеве призывают к нанесению превентивных ударов по России

30 ноября 2021, 02:35  •  126 • Украина

Украине следует наносить превентивные удары по России, чтобы не допустить расширения «агрессии». Такое мнение выразил бывший руководитель директората по национальной безопасности и обороне в Офисе президента (ОП), полковник Иван Апаршин в комментарии «РБК-Украина».

«Когда формировались сверхважные документы — Стратегия нацбезопасности и Стратегия военной безопасности — мы, а я тогда еще работал в Офисе президента, настаивали, чтобы в Стратегии военной безопасности обязательно была такая мера как нанесение превентивных ударов по России», — рассказал он.

Апаршин сожалеет, что в стратегических документах не внесено право Украины нанесения превентивного удара на территории другого государства. Такой инструмент, по его мнению, гипотетически можно было бы применить, если «будут основания сделать вывод, что агрессия против нас неизбежна».

«Это важно, потому что колонны противника логичнее уничтожать ракетным ударом на расстоянии 120-180 км от границы в глубине российской территории на этапе их формирования. Если они подойдут к нашим рубежам на 20-30 км и начнут переформатироваться в батальонные, а затем в ротные колонны, то остановить вторжение будет практически невозможно», — заявил экс-советник ОП.

Допустил возможность ракетных ударов по российским городам в случае возникновения масштабного конфликта между РФ и Украиной и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его мнению, Киев должен искать контраргументы, которые могут «остудить головы в Москве».

«Знаете, на войне как на войне. Если нам угрожают ударами по инфраструктуре, так же можем делать и мы. И если у нас сегодня нет возможности достать Москву ракетным оружием, то есть возможность достать другие российские города, которые находятся пределах досягаемости украинских ракетных войск», — сказал Огрызко в эфире «5 канала».

Отметим, в последние дни украинские и западные СМИ накаляют ситуацию по поводу готовящегося «вторжения» РФ на Украину.

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