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Экс-министр иностранных дел Незалежной назвал срок "распада" РФ

Коллективному Западу был бы выгоден развал России на несколько "нормальных" стран и произойдет это уже через 20 лет. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в беседе с "Еспресо".

"Наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну дикую и нецивилизованную", – сказал дипломат.

По его мнению, подобный сценарий может пугать иностранных партнеров киевского режима, однако миссия Незалежной заключается в том, чтобы доказать им экономическую выгоду от "разделения России на десять стран".

Бывший министр утверждает, что регионы РФ страдают от того, что чувствуют себя "колонией" Москвы и одновременно вся Российская Федерация "больна империализмом".



На вопрос журналиста, каким образом возможен распад России на несколько стран, пан Огрызко толком ответить не смог, лишь заверил, что "границы" придуманных государств уже "вырисовываются на карте", а сам процесс якобы сравним с распадом СССР.

"Все зависит от того, что произойдет с ядерным оружием", – подчеркнул дипломат и добавил, что в данном вопросе между собой должны договориться территории, на которых находятся соответствующие арсеналы. И они что-то должны отдать "взамен на", кому и в какой пропорции украинский эксперт также не уточнил.

Зато спрогнозировал, что наша держава начнет разваливаться где-то к 2040 году.

Пан Огрызко давно известен фантастическим предложениями в отношении планов борьбы с Россией. Так, нынешним январем он призвал киевский режим предоставить Вашингтону территорию Украины в качестве плацдарма для противодействия Москве. Кроме того, власти соборной должны разработать прожект отключения электричества в российской столице.

