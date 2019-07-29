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В Киеве призвали создать «международную площадку» по Крыму

29 июля 2019, 23:54  •  32 • Украина
Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич заявил, что власти Украины могут инициировать создание международной площадки для «обсуждения статуса Крыма».
 
РИА Новости
 

Об этом он сообщил изданию «Сегодня».

«Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что минский формат неидеален, нормандский формат неидеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определённые проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было», — заявил он.

Кориневич отметил, что считает необходимым подключение к обсуждению статуса полуострова стран — участниц нормандского формата, а также Турции и США.

Ранее в Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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