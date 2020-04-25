В Киеве призвали снести памятник герою-освободителю

Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com

Демонтаж монумента уже анонсировали

Ряд киевских группировок собирает подписи украинцев для сноса памятника советскому генералу Николаю Ватутину, который освободил столицу от фашистов. Об этом сообщили СМИ.

На данный момент петицию подписали уже больше семи тысяч человек. Если до 15 мая подписей станет больше десяти тысяч, вопрос будут рассматривать депутаты Киевсовета.

Активисты считают, что Ватутин был оккупантом и украиноненавистником, именно поэтому его монумента в Мариинском парке Киева быть не должно. Однако демонтаж все же планируют провести цивилизованно – под памятником могут находиться останки генерала.

Тем временем председатель Института нацпамяти Антон Дробович уже анонсировал снос памятника Ватутину, однако дату пока не указал. По некоторым данным, он ведет переговоры с родственниками по поводу перезахоронения тела.

По словам корреспондента РИА ФАН, инициативу по сносу монумента поддерживают далеко не все киевляне. На памятник нередко кладут цветы, хотя и большинство молодежи не знает о заслугах Ватутина.

При этом монумент не подпадает под закон о "декоммунизации": партийных должностей в СССР освободитель Киева никогда не занимал. Несмотря на это, активисты ведут активную пропаганду, искажая историю.



Ранее в Праге произошел скандал после сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.