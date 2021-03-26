Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому з...
Главная / Украина

В Киеве призвали репрессировать граждан Украины за антиамериканизм

26 марта 2021, 05:10  •  29 • Украина

Директорат национальной разведки США опубликовал отчёт, в котором фактически объявил Украину врагом Америки и поставил её в один ряд с такими странами, как Иран и Россия.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Высоцкий.

«На этой неделе официально был опубликован отчёт Директората национальной разведки США по поводу вмешательства в президентские выборы в США, проходившие в 2020 году. В этом официальном отчёте сказано о том, как Россия, Иран и другие враждебные для США страны пытались подорвать американскую демократию и американскую избирательную систему изнутри.

Конечно, основной кусок этого отчёта посвящен тому, как американские хакеры и киберструктуры вмешивались в выборы и разжигали в социальных сетях вражду и подыгрывали Дональду Трампу. Но, к сожалению для нашей страны, впервые в истории граждане Украины названы частью русской сети влияния по подрыву американского государства», – сказал он.

Также бывший депутат отметил, что Украина в официальных документах США впервые в истории стоит рядом с врагами США – Россией и Ираном.

«Что этот отчёт значит для нашей страны? Да, к счастью, Украина не является той страной, правительство которой официально признанно такой, которая вмешивается в избирательный процесс США. Но есть большой минус – впервые в истории наши украинские граждане названы частью агентурной сети влияния по срыву демократии в США.

Впервые граждане Украины на официальном уровне признаны задействованными в этих процессах. Впервые в истории название нашей страны звучит в одном ряду со странами-изгоями, как Иран и Россия», – страдал Высоцкий.


Далее он добавил, что Зеленскому нужно проводить репрессии против граждан Украины, чтобы те, кто действовал против американцев, были наказаны.

«Отныне время сигналов закончено, официальный отчёт разведки США – фактически документ, Рубикон, который ставит Зеленского перед простым выбором: если Украина и украинский президент рассчитывает на поддержку США на международной арене и поставки вооружения, на то, что США будут защищать украинские интересы санкциями, международной позицией и иногда давлением на наших европейских партнёров в войне с Россией. Необходимо продемонстрировать, что мы, Украина, являемся дружественной страной по отношению к США!

Для этого нужно сделать простой шаг, если есть официальная позиция США, что под крылом украинского государства, под куполом украинского парламента работают российские агенты – мало заявлений, позиций и видеообращений… «видосиками» уже не обойдёшься!

Нужно поднимать трубку, звонить «на сто процентов своему» генеральному прокурору, начальнику СБУ и начинать реальные уголовные дела, реальные расследования и давать США и ФБР официальные материалы расследований!

Работать с США совместно, чтобы все враги американского государства, которые пытались под защитой украинского паспорта и государства разоружить мировую демократию и атаковать США, все они должны быть наказаны!», – разошелся Высоцкий.


Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
25 марта 2021, 18:10
В ВСУ рассказали туркам «об испытаниях Россией нового оружия» на востоке Украины
25 марта 2021, 18:10
Максим Могильницкий: Данилов сорвал коварный план «страны-агрессора»?
25 марта 2021, 21:50
«Будут резать по ночам». В Киеве боятся «реинтегрировать» Донбасс
25 марта 2021, 21:50
«Протекла крыша». Под Киевом спецоперация против боевиков-атошников
25 марта 2021, 18:10
«Посягательство на территориальную целостность и госизмена». СБУ сделала заявление об обысках в «Украинском выборе» Медведчука
25 марта 2021, 18:10
Киев по пятам за Вашингтоном: Зеленский ввел санкции против «неугодных» СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю" задали прямой вопрос
21 марта 2021, 14:15
Скандальное интервью Бориса Ельцина из "Бесогона" поставило всех в тупик
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО решился назвать причину
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
21 марта 2021, 14:15
Путин покатал Шойгу по тайге: Министр обороны показал президенту спрятанную в Сибири мастерскую
21 марта 2021, 01:25
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.