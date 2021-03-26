В Киеве призвали репрессировать граждан Украины за антиамериканизм

Директорат национальной разведки США опубликовал отчёт, в котором фактически объявил Украину врагом Америки и поставил её в один ряд с такими странами, как Иран и Россия.Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Высоцкий.«На этой неделе официально был опубликован отчёт Директората национальной разведки США по поводу вмешательства в президентские выборы в США, проходившие в 2020 году. В этом официальном отчёте сказано о том, как Россия, Иран и другие враждебные для США страны пытались подорвать американскую демократию и американскую избирательную систему изнутри.Конечно, основной кусок этого отчёта посвящен тому, как американские хакеры и киберструктуры вмешивались в выборы и разжигали в социальных сетях вражду и подыгрывали Дональду Трампу. Но, к сожалению для нашей страны, впервые в истории граждане Украины названы частью русской сети влияния по подрыву американского государства», – сказал он.Также бывший депутат отметил, что Украина в официальных документах США впервые в истории стоит рядом с врагами США – Россией и Ираном.«Что этот отчёт значит для нашей страны? Да, к счастью, Украина не является той страной, правительство которой официально признанно такой, которая вмешивается в избирательный процесс США. Но есть большой минус – впервые в истории наши украинские граждане названы частью агентурной сети влияния по срыву демократии в США.Впервые граждане Украины на официальном уровне признаны задействованными в этих процессах. Впервые в истории название нашей страны звучит в одном ряду со странами-изгоями, как Иран и Россия», – страдал Высоцкий.Далее он добавил, что Зеленскому нужно проводить репрессии против граждан Украины, чтобы те, кто действовал против американцев, были наказаны.«Отныне время сигналов закончено, официальный отчёт разведки США – фактически документ, Рубикон, который ставит Зеленского перед простым выбором: если Украина и украинский президент рассчитывает на поддержку США на международной арене и поставки вооружения, на то, что США будут защищать украинские интересы санкциями, международной позицией и иногда давлением на наших европейских партнёров в войне с Россией. Необходимо продемонстрировать, что мы, Украина, являемся дружественной страной по отношению к США!Для этого нужно сделать простой шаг, если есть официальная позиция США, что под крылом украинского государства, под куполом украинского парламента работают российские агенты – мало заявлений, позиций и видеообращений… «видосиками» уже не обойдёшься!Нужно поднимать трубку, звонить «на сто процентов своему» генеральному прокурору, начальнику СБУ и начинать реальные уголовные дела, реальные расследования и давать США и ФБР официальные материалы расследований!Работать с США совместно, чтобы все враги американского государства, которые пытались под защитой украинского паспорта и государства разоружить мировую демократию и атаковать США, все они должны быть наказаны!», – разошелся Высоцкий.