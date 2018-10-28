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В Киеве призвали к диверсиям на военных складах России: В отместку за украинские арсеналы

28 октября 2018, 10:24  •  198 • Политика
Депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Татьяна Черновол в прямом эфире украинского телеканала призвала в качестве ответной меры за взрывы на военных складах Незалежной уничтожать такие же в России.
Взрывы на украинских складах в Киеве ожидаемо связали с Россией. Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины и советник министра внутренних дел Татьяна Черновол полагает, что это дело рук российских диверсантов. О том, что склады могли подпалить свои же, женщина и не думает даже. Зато вовсю строит диверсионные планы в отношении нашей страны. И даже призывает в качестве ответной меры за якобы совершенный российскими диверсантами поджог военных складов в Незалежной, совершить ответный удар по аналогичным нашим.
И даже сообщила о том, где это сделать.
«Такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас», - заявила Черновол в прямом эфире украинского телеканала «Прямой».
Правда, остальные гости в студии подобный призыв восприняли как «утопию», поставив ее предложение по диверсиям на российских военных складах на одну доску с желанием Украины противостоять РФ в Азовском море.
Напомним, за последние полгода на Украине произошло несколько крупных пожаров и взрывов на военных арсеналах. В результате было уничтожено сотни различного оружия и боеприпасов. У военных экспертов в Незалежной две основные версии: либо ВСУ пытаются скрыть за пожарами и взрывами разбазаривание и воровство техники и вооружения, либо это результат обыкновенной человеческой халатности. Киевские власти, несмотря на все протесты Москвы, искренне уверены, что речь идет о диверсиях со стороны России.

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