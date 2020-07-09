В Киеве признали: Украина навсегда потеряла Крым и Донбасс

Анна Герман сделала заявление в эфире украинского телеканала NewsOne. Она прямо сказала, что Крым в состав Украины больше не вернётся. К слову, об этом российские, в том числе крымские представители говорили неоднократно. Однако украинские политики продолжают использовать тему Крыма в своих целях.

Герман отмечает, что Крым ушёл, а следом свой выбор сделали и в Донбассе. Ни первая, ни вторая территория к Киеву не вернутся. И международное давление здесь не поможет. Поскольку в мире Украина уже приобрела статус страны, которая не выполняет взятые на себя обязательства.

"Люди уже берут там российские паспорта", - отметила она, потому что жители Донбасса чувствуют в России "больше защиты и больше уверенности в завтрашнем дне", чем на Украине.

В Крыму ещё раньше выбрали гражданство РФ. Так что говорить не о чем, подчеркнула депутат. К тому же крымчане прекрасно помнят о том, как Киев в летний зной устроил водную блокаду. Подобное не забывается.

"Мы им воды не даём и хотим, чтобы люди вернулись?" - задала финальный вопрос политик.