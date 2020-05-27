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В Киеве признали символику дивизии «Галичина» нацистской. Но не запретили

27 мая 2020, 19:20  •  53 • В России

Сначала я и глазам своим не поверил – неужели украинская система дала сбой? Нашелся судья, который решил пойти против агрессивного радикального меньшинства?! Назовите его имя – мир должен знать этих бесстрашных людей. Однако все оказалось не тем, чем выглядело в заголовках СМИ.

Вот самые популярные интерпретации: «Суд запретил дивизию СС «Галичина» или «Суд признал дивизию СС «Галичина» нацистской. Однако это не совсем так. Судебное разбирательство тянется пару лет – с тех пор, как Украинский институт нацпамяти (УИНП) в ответ на запрос одной из журналистов заверил, что символика этого самого подразделения не является нацистской. А следовательно не подпадает под закон о запрете коммунистических и нацистских символов. Собственно нынешний суд решал вопрос не принадлежности дивизии к нацистским формированиям, а правомерность ответа Института репортеру.

И вот, что он постановил: «Признать противоправными действия УИНП и его главы по предоставлению выводов о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима». Суд также призвал Институт и его руководство не распространять выводы о том, что символика дивизии войск СС «Галичина» не является запрещенной.

Генрих Гиммлер на позициях дивизиии "Галичина". Фото сделано между 1943-м и 1944-м годами. Фото: audiovis.nac.gov.pl

Вот как хотите, так и понимайте. С одной стороны в судебном решении ни разу не говорится о том, что это запрещенная нацистская символика. С другой не считать ее таковой предписывается только Институту нацпамяти. Значит кто-то другой может совершенно спокойно прогуливаться с эсэсовскими знаменами, как то делали месяц назад во Львове на 77 годовщину основания дивизии.

Как бы то ни было, в Киеве создан прецедент, благодаря которому появился инструмент давления на тех, кто поклоняется колабарантам, воевавшим на стороне фашистов в составе войск СС.

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