В Киеве признали: "План Путина" позволил продолжить транзит газа. Теперь надо оповестить Стокгольм

До конца месяца представители российской компании "Газпром" и украинской компании "Нафтогаз" должны сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении, а также взаимном отзыве судебных исков. О подобном решении сообщила в субботу, 4 января, пресс-служба "Нафтогаза".

Стоит напомнить, что взаимный отказ от споров - это часть договорённостей в рамках пятилетнего контракта о транзите газа, который Москва и Киев подписали ранее. Теперь стороны не намерены предъявлять претензии друг к другу. К слову, о таком ходе вещей говорил президент России Владимир Путин. Ещё до заключения контракта он отмечал, что российской и украинской сторонам стоит перестать спорить. В результате так называемый "план Путина" был реализован.

Позиция Киева и слово Европы

Президент Украины Владимир Зеленский ранее дал понять, что Киев доволен заключённым соглашением.

В результате достижения договорённостей в течение пяти лет Киев получит не менее семи миллиардов долларов, это плата за транзит газа. При этом глава "Нафтогаза" добавлял, что надеется на взаимовыгодные отношения с Россией в ближайшие годы.

В то же время стоит добавить, что одним из главных условий продолжения транзита через территорию Украины стало соблюдение Киевом европейских правил управления газотранспортной системой. В результате было решено создать отдельную компанию-оператора, которая и взяла на себя хлопоты. Как только соответствующий закон был принят, началось отделение оператора от "Нафтогаза".

И... транзит газа сократился в 5,3 раза

В первый день 2020 года транзит российского газа через Украину упал в 5,3 раза в сравнении со средними показателями декабря. Таковы данные компании "Оператор ГТС Украины".

На 1 января объём составил 49,3 миллиона кубометров газа, при том что в среднем декабрьский транзит составлял 261 миллион кубометров. А 31 декабря прокачали 220,05 миллиона кубометров. Уже 2 января транзит газа снова уменьшился. Данные оператора говорят о прокачке 38,3 миллионов кубометров.

Добавим, в украинской компании ранее настаивали, что заявки "Газпрома" по транзиту газа в Молдавию и страны ЕС выполняются в полном объёме.