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В Киеве признали, что Европа не торопится принимать Украину

15 марта 2022, 22:00  •  64 • Политика
В Киеве признали, что Евросоюз пока не торопится давать членство Украине. Ускоренной процедуры, на которую рассчитывали украинские власти, пока нет.
Об этом во вторник заявили в офисе президента Украины. Там отметили, что Киев подавал заявку на ускоренную процедуру принятия страны в ЕС, но никакого быстрого ответа со стороны Брюсселя не получил.
Об ускоренном и упрощённом включении Украины в Евросоюз заговорили на фоне проведения спецоперации России. Некоторые европейские политики высказались в пользу этого решения, однако надо понимать, что предоставление членства требует консолидированного решения всех стран - участниц ЕС. А на это согласны далеко не все государства.
Кроме того, еврочиновники осознают, что Украина станет не просто ещё одной страной-иждивенцем, которую придётся кормить. Она потребует колоссальных расходов от Брюсселя - и уже не в виде кредитов, а в виде безвозмездной помощи.

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