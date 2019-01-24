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В Киеве приступили к демонтажу памятника Суворову

24 января 2019, 17:24  •  67 • Украина
В Киеве 24 января начался демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
 
©Volodymyr Viatrovych Facebook
 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. 

«Суворов — на выход. Деколонизация на марше», — написал он.

Ранее в Минкультуры Украины одобрили демонтаж памятника Суворову.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал планы демонтировать памятник русскому полководцу Александру Суворову в Киеве.

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