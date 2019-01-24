В Киеве приступили к демонтажу памятника Суворову

В Киеве 24 января начался демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

«Суворов — на выход. Деколонизация на марше», — написал он.

Ранее в Минкультуры Украины одобрили демонтаж памятника Суворову.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал планы демонтировать памятник русскому полководцу Александру Суворову в Киеве.