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В Киеве пригрозили Лаврову "камнями с неба" из-за поездки в Крым

12 августа 2021, 22:40  •  95 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Украинский министр увидел большой знак в прошедшем ливне во время сегодняшней работы главы МИД РФ на полуострове
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обиделся на поездку министра иностранных дел России Сергея Лаврова и не нашел ничего лучше, как пригрозить ему камнепадом с неба. Свою реакцию украинский дипломат изобразил в "Твиттере".
Мимо внимания пана Кулебы не прошел тот факт, что во время посещения Ларова полуострова, на востоке региона бушевала непогода. Украинский министр в шутку заявил, что против россиян выступает "даже ливень".
"И это еще камни с неба не начали падать", – заметил он.
Также министр добавил, что так называемая "Крымская платформа" пройдет "при любой погоде".
Пану Кулебе уже давно не дает покоя некий камнепад. Вот и в начале августа он выразил надежду, что киевский режим дождется подходящего момента для "возвращения Крыма", пригрозив населению полуострова "камнями с неба".
По его словам, Незалежная  "получит" назад регион по примеру того, как Франция когда-то вернула себе Эльзас, т.е. когда придет время.
Напомним, сегодня Лавров встретился с участниками арт-кластера "Таврида" под Судаком. Там глава МИД РФ отреагировал на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, почему Минск еще не признал полуостров российским. Кроме того, украинское мероприятие по Крыму он оценил как "очередной шабаш".

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