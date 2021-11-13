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У "Нафтогаза" все под контролем

Украина подготовилась к отопительному сезону не так хорошо, как могла бы. Однако власти продолжают уверять народ, что никакой критической ситуации нет. Все противоречащие этой точки зрения заявления руководство страны называет политическими измышлениями против Киева. Так, замглавы Минэнерго Максим Немчинов отметил, что в хранилищах находится достаточно голубого топлива. В случае же дефицита Незалежная сможет импортировать газ.

Покупать же топливо Немчинов предлагает почему-то у Словакии. У "Нафтогаза" же есть деньги и мощности, чтобы осуществить импорт. Впрочем, это голубое топливо, по его словам, обойдется стране в конце зимы в тысячу долларов за тысячу кубов.

Напомним, Украина после воссоединения Крыма с РФ не покупает у нашей страны газ на прямую. Киев приобретает российское голубое топливо у стран Европы, беря его из тех объемов, которые идут транзитом в ЕС. Впрочем, похоже, на Украине нашли замену российскому газу.

При этом цена на газ в Европе продолжает оставаться высокой – $900 за тысячу кубометров. Энергетический кризис, разразившийся в этой части мира, ударил и по Украине, которая плохо подготовилась к зиме. Незалежная оказалась на грани катастрофы из-за высокой стоимости голубого топлива. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ранее раскритиковала власти за то, что они упустили момент, когда могли закупиться дешевым российским газом.

Украина испытывает проблемы не только с газом, но и с углем. Россия приостановила отправку этого ископаемого на Украину из-за собственных нужд. Впрочем, в Луганске заявили, что готовы помочь Киеву.