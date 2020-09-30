В Киеве придумали, как «поженить» Украину и Белоруссию

Киев и Минск могли бы оформить долгосрочный геополитический союз, если бы поженили сына Александра Лукашенко на дочери Владимира Зеленского, – убеждён украинский политолог Кость Бондаренко. «Династический брак» в пику Москве, таким образом, стал бы «принципиально новой формой интеграции», – считает эксперт, – куда выгодней тех форм, которые предлагает Украине и Белоруссии Россия. Возможно, 16-летние дети президентов бывших союзных республик смогли бы дать начало новой монаршей династии.

Бондаренко, похоже, не шутит – с недавних пор он обслуживает администрацию Андрея Ермака, так что оформленное им предложение, возможно, вскоре начнут воплощать доброхоты из окружения украинского президента. «В лучших традициях европейских дворов можно инициировать государственный союз по мотивам брака, – предлагает эксперт, – надо срочно менять нашу концепцию по Белоруссии!» «В геополитических играх вокруг Белоруссии мы статисты, если не аутсайдеры», – сокрушается Бондаренко, – но «историческую ошибку» ещё не поздно исправить. Осталось лишь дождаться совершеннолетия Николая Лукашенко и Александры Зеленской. Хотя, если очень приспичит, то можно и не дожидаться – в былые времена замуж спроваживали и в 16 лет.

Всё это было бы смешно, если бы не подавалось вполне серьёзно, с прицелом на громкую общественную дискуссию. В самом деле, отчего бы и не попробовать – все средства хороши, только бы удержать самостийность в пику коварной России! А с этим, пожалуй, проблема – менее чем через месяц станет окончательно ясно, что Владимир Зеленский и его «слуги» не в состоянии поддерживать унитарный статус страны – на местных выборах их ждёт грандиозный провал. И тогда местечковые руководители начнут рвать страну на лоскутные одеяла, а у Зеленского не найдётся ни единого инструмента для того, чтобы этого не допустить. Так что бредовые, казалось бы, прожекты касательно «династической интеграции» – это просто спасительный фантом, на который рассчитывают незадачливые власти в Киеве. А ну, как прокатит?!

Впрочем, у Зеленского осталось слишком мало времени для того, чтобы реализовать фантазии своего придворного выдумщика. В октябре ему предстоит визит в Пекин, где президенту Украину поставят условие – или глубокая интеграция с Россией в рамках союзного государства и 20-миллиардный китайский кредит на поддержку экономики, или же – никаких инвестиций из Поднебесной. Согласиться для Зеленского – всё равно, что совершить суицид, но и отказываться не с руки – денег в стране практически не осталось.