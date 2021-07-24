|
В Киеве придумали, как наказывать граждан с русскими паспортами
24 июля 2021, 22:10 • 98 • Политика
В Киеве придумали, как наказывать граждан с русскими паспортами. В Верховной раде был подготовлен проект закона, предписывающий лишать гражданства жителей Украины в такой ситуации. Согласно инициативе, эту меру следует применять, если имело место добровольное принятие паспорта "страны-агрессора".
В Верховной раде был подготовлен проект закона, предписывающий лишать гражданства жителей Украины в случае получения ими паспорта России.
Соответствующее заявление появилось на портале парламента страны 24 июля. Сам текст законопроекта пока не разместили. В настоящее время он находится на рассмотрении у руководства.
Согласно данной инициативе, изымать паспорта у граждан Незалежной следует в ситуациях, когда имело место добровольное принятие гражданства "страны-агрессора".
Напомним, что 23 июля украинский лидер Владимир Зеленский привёл в юридическую силу решение СНБО об обязательной передаче госслужащими сведений о гражданстве или ВНЖ иных государств. Теперь эта информация должна указываться в декларациях.
Подпишитесь на нас
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июля 2021, 03:45
|
18 июля 2021, 07:35
|
18 июля 2021, 04:50
|
21 июля 2021, 01:35
|
20 июля 2021, 06:20
|
20 июля 2021, 06:20
|
18 июля 2021, 16:45