В Киеве придумали, как наказывать граждан с русскими паспортами. В Верховной раде был подготовлен проект закона, предписывающий лишать гражданства жителей Украины в такой ситуации. Согласно инициативе, эту меру следует применять, если имело место добровольное принятие паспорта "страны-агрессора".

В Верховной раде был подготовлен проект закона, предписывающий лишать гражданства жителей Украины в случае получения ими паспорта России.

Соответствующее заявление появилось на портале парламента страны 24 июля. Сам текст законопроекта пока не разместили. В настоящее время он находится на рассмотрении у руководства.

Согласно данной инициативе, изымать паспорта у граждан Незалежной следует в ситуациях, когда имело место добровольное принятие гражданства "страны-агрессора".

Напомним, что 23 июля украинский лидер Владимир Зеленский привёл в юридическую силу решение СНБО об обязательной передаче госслужащими сведений о гражданстве или ВНЖ иных государств. Теперь эта информация должна указываться в декларациях.