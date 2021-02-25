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В Киеве придумали изощренное наказание за признание российского Крыма

25 февраля 2021, 11:20  •  85 • Политика
Фото:ikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Коллаборантов" хотят преследовать по всей строгости закона
Фракция "Слуга народа" внесла в Верховную раду закон о "коллаборационной деятельности". Соответствующее заявление сделал один из авторов документа, заместитель главы правительственной партии Евгения Кравчук. По словам украинского депутата, документ вводит уголовное преследование в отношении граждан, отрицающих "агрессию" против Незалежной, а также "оккупации" ее регионов.
Также Кравчук добавила, что под такой деятельностью признается "публичное отрицание" украинцем "вооруженной агрессии", направленной против государства. Кроме того, закон устанавливает уголовную ответственность за "поддержку агрессора" в виде положительного отношения к принимаемым им решениям и прочим основаниям.
Нарушение закона, принятого на рассмотрение Верховной радой, грозит тюремным заключением до 15 лет лишения свободы – с запретом заниматься определенной должностью и конфискацией имущества. Также в документе содержатся положения, дающие основания для ликвидации общественных, политических и прочих объединений. Основанием для вышеупомянутых мер является сотрудничество с российской стороной, передает Ura.ru.
"Над этой законодательной инициативой сейчас точно будет работать профильный комитет, редакция может измениться. Будем упорядочивать широкую дискуссию с привлечением экспертной среды, так как важно восстановить справедливость и защиту украинской государственности во всех сферах ее существования. Работа началась", – написала Кравчук на своей странице в социальной сети Facebook.
Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. На Украине до сих пор не могут смириться с решением крымчан. В Москве не раз указывали на то, что вопрос принадлежности полуострова неактуален.
Ранее депутат "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич раскритиковал Зеленского за политическое преследование своих оппонентов.

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