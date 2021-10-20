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В Киеве придумали "советско-немецкую" войну

20 октября 2021, 16:55  •  52 • Политика
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Украинским дипломатам, журналистам и представителям власти выпустили специальный глоссарий терминов для борьбы с российской пропагандой
Киевский режим продолжает "декоммунизировать" общественную жизнь украинцев и информационное пространство державы. Еще не до конца поборов памятники времен Российской Империи и СССР, постмайданные вожди взялись за устойчивые термины и понятия, замахнувшись, в частности, на название Великой Отечественной войны.
Современным переписчикам истории в Незалежной кровь из носу нужно добраться до мозгов сограждан и переформатировать их сознание. Для этого Совет национальной безопасности и обороны Украины в тесной компании с силовыми ведомствами, а также при участи администрации президента страны сочинил новый словарь, которым рекомендовано пользоваться властям, дипломатам и СМИ, чтобы противостоять "российской пропагандистской стратегии".
"Глоссарий" придуман "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса". Документ состоит из ряда пунктов, где в первой колонке приводятся "Фейк/клише", а рядом два варианта правильного с точки зрения пропаганды поклонников бандер-шухевичей слова или фразы.
Так, термин Великая Отечественная война упоминается в словаре в разделе "Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти". Ему взамен предлагается использовать два варианта: "Вторая мировая война" и "советско-немецкая война".
Кроме того, в графе "Фейк/клише" оказались такие понятия, как Русский мир, Малороссия и Новороссия. Вместо них рекомендуется писать Русский мир в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина Новороссия использовать названия конкретных областей.
Также украинцам упорно пытаются навязать "в Украине" вместо правильного "на Украине и "на Донбассе" вместо – "в Донбассе", Беларусь вместо Белоруссия (это особо должно порадовать президента Александра Лукашенко или кухарку Светлану Тихановскую), государства Балтии вместо Прибалтика или прибалтийские страны.
Особо прописаны названия Приднепровская Молдавская Республика, Республика Абхазии и Южная Осетия – они превратились в "Приднестровский регион Молдовы", "оккупированная Россией грузинская территория, Абхазия" и "оккупированная Россией в Цхинвальском регионе Грузии".

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