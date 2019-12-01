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В Киеве при обстреле автомобиля погиб трёхлетний ребёнок

01 декабря 2019, 23:09  •  122 • Украина
В центре Киева неизвестный открыл стрельбу по внедорожнику, в результате чего от полученных ранений скончался находившийся в машине ребёнок. Об этом сообщает МВД Украины.
 
@UA.KyivPolice Facebook
 

«Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трёхлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребёнок умер в карете скорой по дороге в больницу», — говорится в сообщении министерства в Facebook.

По данным портала «Информатор», в результате стрельбы также пострадал водитель автомобиля — депутат Киевской областной администрации Вячеслав Соболев. Отмечается, что погиб его трёхлетний сын. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Нападение произошло на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. 

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия, идёт опрос свидетелей. В украинской столице введён оперативный план «Сирена» для поиска и задержания автомобиля, в котором могли скрыться подозреваемые.

Ранее полиция задержала подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка в Киеве.

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