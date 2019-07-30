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В Киеве при нападении на редакцию пострадали трое сотрудников
30 июля 2019, 19:24 • 55 • Украина
Неизвестные сорвали пресс-конференцию в агентстве Укринформ в украинской столице и напали на сотрудников СМИ, пострадали три человека.
РИА Новости
Об этом заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в своём Facebook.
Как заявили очевидцы, радикалы выломали двери в пресс-зал агентства, где проходила пресс-конференция, и обвинили одного из участников мероприятия — кандидата в депутаты Рады Андрея Аксёнова — «в сепаратизме».
«Больше всего досталось руководителю пресс-зала Сергею Ивановичу Сай-Боднару, которого молодчики душили, оттягивая от дверей», — написал Томиленко.
По его словам, также были избиты двое сотрудников технического отдела Укринформа.
Ранее СМИ сообщали о срыве пресс-конференции в Укринформе, посвящённой возможным фальсификациям в округе №50 в Покровске Донецкой области.
Неизвестные в футболках «Традиция и порядок» забросали участников пресс-конференции яйцами.
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