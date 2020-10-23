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В Киеве предупредили о реакции России на базы НАТО на Украине
23 октября 2020, 17:05 • 89 • Политика
В Незалежной заговорили о превентивной войне, которую начнет Москва
Россия может развязать полномасштабное наступление на Украину в случае попыток создания баз НАТО на ее территории. Коллективный Запад серьезно недооценивает такую решимость Москвы в данном вопросе. Об этом предупредил соотечественников депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.
По его мнению, Россия весьма чувствительно реагирует на агрессивную политику Запада, особенно в плане расширения натовского присутствия у своих границ. И для Незалежной это может обернуться катастрофой.
"Если британская база реально появится под Николаевом. Давайте даже не будем это представлять…", – цитирует "ПолитНавигатор" оппозиционного депутата.
Североатлантический блок плохо себе представляет, насколько решительно Москва может отреагировать на создание баз у рубежей РФ, считает политик.
"Скорее Россия начнет превентивную войну, реальную уже – большую, полноценную против Украины, чем позволит западным военным объектам быть размещенными на нашей территории", – предположил Волошин.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский, выступая перед парламентом, объявил о прожектах Киева построить две военно-морских базы для защиты, как он выразился, Черноморского региона. Точек строительства объектов экс-комик не назвал, но в СМИ активно муссируются слухи, что, по крайне мере, одна из них будет в Бердянске или Мариуполе. Отметим, оба города находятся на берегу Азовского моря.
В Кремле уже заранее заявили, что строительство новых баз на Украине не будет способствовать стабильности в Черноморском регионе.
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