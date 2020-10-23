Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительст...
Главная / Политика

В Киеве предупредили о реакции России на базы НАТО на Украине

23 октября 2020, 17:05  •  89 • Политика
Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Незалежной заговорили о превентивной войне, которую начнет Москва
Россия может развязать полномасштабное наступление на Украину в случае попыток создания баз НАТО на ее территории. Коллективный Запад серьезно недооценивает такую решимость Москвы в данном вопросе. Об этом предупредил соотечественников депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.
По его мнению, Россия весьма чувствительно реагирует на агрессивную политику Запада, особенно в плане расширения натовского присутствия у своих границ. И для Незалежной это может обернуться катастрофой.
"Если британская база реально появится под Николаевом. Давайте даже не будем это представлять…", – цитирует "ПолитНавигатор" оппозиционного депутата.
Североатлантический блок плохо себе представляет, насколько решительно Москва может отреагировать на создание баз у рубежей РФ, считает политик.
"Скорее Россия начнет превентивную войну, реальную уже – большую, полноценную против Украины, чем позволит западным военным объектам быть размещенными на нашей территории", – предположил Волошин.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский, выступая перед парламентом, объявил о прожектах Киева построить две военно-морских базы для защиты, как он выразился, Черноморского региона. Точек строительства объектов экс-комик не назвал, но в СМИ активно муссируются слухи, что, по крайне мере, одна из них будет в Бердянске или Мариуполе. Отметим, оба города находятся на берегу Азовского моря.
В Кремле уже заранее заявили, что строительство новых баз на Украине не будет способствовать стабильности в Черноморском регионе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схему
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 06:05
Путин припомнил, как его изображали с клыками: "Меня это не колышет"
23 октября 2020, 06:05
С заморозкой пенсий ясно. Но куда пропали деньги умерших пенсионеров?
23 октября 2020, 01:30
Путин пресёк военную реформу Силуанова: "Не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2020, 08:50
Битва за Америку началась по-настоящему: бомба от лейтенанта Бобулинского
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдум...
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схе...
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 01:30
Правда о финансировании НПО Молдовы не понравилась ЕС
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
20 октября 2020, 02:00
"Купите палку Бандеры!": Как на Украине декоммунизировали колбасу
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО
18 октября 2020, 04:05
"Турцию уже не остановить": Пушков просчитал газовые планы Эрдогана
16 октября 2020, 20:00
Европа переполошилась вслед за Австралией: Запад умоляет Россию вернуться в группу по MH17
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.