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В Киеве представители УПЦ КП пытались проникнуть в храм УПЦ МП
23 октября 2018, 19:39 • 156 • Украина
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила, что священники неканонической церкви попытались проникнуть в Свято-Анастасиевский храм при Бучанской исправительной колонии строгого режима №85 в Киеве.
© Michael Kudryavtsev/Russian Look globallookpress.com
«Сегодня три человека, из них двое — «священники Киевского патриархата», достаточно настойчиво и нагло пытались проникнуть в храм Святой Анастасии Узорешительницы. Узнав, что это клирики УПЦ КП, община тюремного храма стала на его защиту и не пустила провокаторов», — заявил настоятель храма протоиерей Николай Могильный.
По мнению Могильного, подобные действия представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) говорят о настроениях, противоположных тем, что декларирует их руководство.
Ранее представитель УПЦ КП заявил, что в случае получения томоса об автокефалии к УПЦ КП присоединятся около половины приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
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