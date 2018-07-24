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В Киеве представили новый план «возвращения» Крыма
24 июля 2018, 19:24 • 101 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко планирует «деоккупировать и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года. По словам экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, соответствующий план был разработан «постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым» Борисом Бабиным и одобрен 20 июня.
Reuters
«Это не вымысел кого-либо, а конкретная задача, поставленная в документе», — написал Журавко в Facebook.
Согласно документу, Киев намерен представить «доказательства нарушения прав человека» в Крыму, искать улики против России для подкрепления исков в Международный уголовный суд, финансировать проукраинские структуры на полуострове.
Кроме того, планируется формирование специальных подразделений ВСУ из числа переселенцев с полуострова для дальнейшего его «освобождения».
Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что «возвращению» Крыма в состав Украины могло бы способствовать предоставление полуострову «особого статуса».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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