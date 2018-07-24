В Киеве представили новый план «возвращения» Крыма

Президент Украины Пётр Порошенко планирует «деоккупировать и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года. По словам экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, соответствующий план был разработан «постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым» Борисом Бабиным и одобрен 20 июня.

«Это не вымысел кого-либо, а конкретная задача, поставленная в документе», — написал Журавко в Facebook.

Согласно документу, Киев намерен представить «доказательства нарушения прав человека» в Крыму, искать улики против России для подкрепления исков в Международный уголовный суд, финансировать проукраинские структуры на полуострове.

Кроме того, планируется формирование специальных подразделений ВСУ из числа переселенцев с полуострова для дальнейшего его «освобождения».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что «возвращению» Крыма в состав Украины могло бы способствовать предоставление полуострову «особого статуса».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.