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В Киеве предсказали вторжение России на Украину

15 июня 2020, 10:00  •  167 • Политика
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинцы переживают за Херсонскую область
Незалежной грозит нападение со стороны РФ, уверен бывший "постпред президента Украины в автономной республике Крым" Борис Бабин.
По его мнению, уже в ближайшие месяцы Россия может напасть на Херсонскую область. При этом Бабин считает, что российские военные вторгнутся на украинскую территорию с целью возобновления поставок воды на Крымский полуостров. Сейчас в республике засушливая погода, и это негативно сказывается на обеспечении региона водой.
Своим мнением украинский чиновник поделился в эфире канала "Еспресо.TV".
Бабин также считает, что для решения проблемы водоснабжения Крыма наша страна сначала якобы прибегнет к тактике подкупа и угроз, а после может решиться на полномасштабное вторжение.
При этом украинский чиновник предсказывает, что Россия ударит по востоку Незалежной, по острову Змеиный и Херсонской области.
Как отметил Бабин, "спусковым крючком" для нашей страны якобы может стать принятие поправок в Основной закон. Чиновник с Украины считает, что после такого знаменательного события россиянам "не помешает маленькая победоносная война".
Напомним, после воссоединения Крыма и РФ в 2014 г. украинские власти в одностороннем порядке перекрыли подачу пресной воды в Крым. Как подчеркивала Наталья Поклонская, такое положение дел наносит серьезный ущерб жизни крымчан.

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