Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
Главная / Политика

В Киеве предсказали итог войны Украины с Россией

23 июня 2020, 10:00  •  53 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незалежной нужно договариваться с соседней страной, а не лить кровь, уверен эксперт
Если допустить военный конфликт между Украиной и Россией, то первая проиграет. Таким мнением со зрителями украинского телеканала поделился экс-министр транспорта и связи Незалежной Евгений Червоненко.
По его словам, поражение Украины хоть сейчас можно математически просчитать. Червоненко уверен, что Киев мог бы без позора договориться с Москвой, при этом не забывая о собственных интересах. Впрочем, уступить все же, скорее всего, в чем-то нужно было бы, считает экс-министр, но при этом страна бы в чем-то другом выиграла бы, достигнув согласия.
"Никогда мы ее (Россию – прим. ред.) не победим",
– заявил Червоненко в эфире "112 Украина".
Экс-министр также нелестно высказался о стене, которую Незалежная уже несколько лет пытается достроить на границе с Россией. Червоненко признался, что видел конструкцию, когда охотился, и она его не впечатлила. По его словам, все генералы и прокуроры, которые были на охоте, смеялись до слез при виде забора, который мог уничтожить любой кабан.
"И мы ржали, просто ржали, как цинично можно воровать деньги, и такое количество людей знает",
– добавил экс-министр.
Напомним, стену между Украиной и Россией Киев начал возводить в 2015-м по проекту тогдашнего премьер-министра Незалежной Арсения Яценюка. Грандиозное оборонительное сооружение планировалось построить за четыре года и потратить на это около $150 миллионов. Однако его до сих пор не возвели. В мае этого 2020-го строительство забора на границе с РФ перенесли на 2025 год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
23 июня 2020, 06:00
Россия должна наказать Габунию: Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне подсказал способ
23 июня 2020, 04:00
Политолог Осташко не смолчал после новых оскорблений: "Сегодня Грузии нет - страна Габуний"
23 июня 2020, 03:00
"Влезть во внутренние дела США, пока есть возможность": Россия может использовать чёрный бунт
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил&quo...
23 июня 2020, 01:25
Почему Россия отказалась от своих "радиолокационных" глаз в Казахстане
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об а...
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена &quo...
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2020, 02:00
На Украине возобновили деятельность националистические «языковые патрули»
20 июня 2020, 10:00
А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами
22 июня 2020, 02:00
Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли
21 июня 2020, 04:00
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо"
19 июня 2020, 06:00
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купировать грядущее наступление ВСУ на Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.