Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева...
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Главная / Украина

В Киеве предрекают войну в Донбассе и майдан в случае выхода Украины из «Минска»

23 февраля 2021, 09:41  •  91 • Украина

В Киеве предрекают войну в Донбассе и майдан в случае выхода Украины из «Минска»

После 2015 года Минские соглашения якобы потеряли всякий смысл для Киева, поэтому Украина должна либо выйти из них, либо настоять на их «модернизации».

Об этом в эфире канала «Apostrophe» заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

При этом националист утверждает, будто в случае выхода Украины из «Минска» именно Москва будет виновницей обострения ситуации.

«Минские соглашения фактически потеряли свой смысл в 2015 году. После этого правовой смысл существования самих договорённостей очень сомнительный, и из этого вытекает вообще эффективность и ТКГ, и вообще всех этих переговоров, которые продолжаются на протяжении последних лет.

Поэтому у Украины есть несколько вариантов действий – или выходить из Минских соглашений, или добиваться их изменения, модернизации», – сказал он.

При этом Самусь подчеркнул, что в случае выхода Украины из Минских соглашений, ситуация в Донбассе сильно обострится, а украинское общество радикализируется и обозначит Владимиру Зеленскому «красные линии». Традиционно, националист заочно обвинил в этом Россию.

«Если Украина попробует изменить своё участие в Минском формате, и Россию до того времени не заставят сменить своё отношения, то Россия будет использовать обострение на фронте, то есть убийства украинских солдат для того, чтобы заставить Украину и западных партнёров вернуться к тому формату, который был подписан в 2014-15 годах.

Я уверен, что это будут локальные операции, но с максимальными жертвами с украинской стороны для того, чтобы в украинском обществе накалялась обстановка, и увеличивалось давление со стороны украинских граждан на руководство и президента Зеленского.

Эта технология уже отработана, и каждый раз, когда надо чего-то добиться от президента Украины на международной арене, совершается давление, в том числе через информационное пространство и нагнетание обстановки на фронте. Чем больше смертей украинских солдат, тем больше идёт накал ситуации в украинском обществе и давление на украинскую власть», – рассуждает националист.

Напомним, что такими методами давления на украинское руководство, как обострение на фронте, общественное недовольство, массовые митинги и «красные линии», прославились именно украинские националисты.

Также напомним, ранее в Донецке заявили, что если Украина не хочет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, тогда возможен их пересмотр – например, Киев берёт на себя обязательство признать ЛДНР независимыми странами и не посягать на их включение в свой состав.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не видит выхода из «минского тупика», в который загнал себя Киев, и пообещал, что Москва не будет вести никакого диалога с Украиной до тех пор, пока она либо не станет выполнять Минские договорённости, либо официально не откажется от них.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



91
Похожие новости
22 февраля 2021, 22:50
Ахметов объявил войну Путину
22 февраля 2021, 21:00
В Киеве опять переворот и снова под присмотром США
22 февраля 2021, 22:50
Украина лишилась флагмана ВМС
22 февраля 2021, 16:25
Экс-депутат Рады Царев рассказал, как СБУ сжигала документы во время Майдана
22 февраля 2021, 22:50
Медийщик ОП Подоляк начал травлю Марченко в лучших традициях Третьего Рейха
22 февраля 2021, 21:00
Украина ввела санкции против российских IT-компаний
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 февраля 2021, 00:40
"Запійна маячня" одолела Украину. От врачей требуют лечить на "мове&qu...
23 февраля 2021, 06:10
СБУ провалилась на версии с "отсталым танком": "Высекли сами себя"...
23 февраля 2021, 02:30
Готовятся к наступлению: на Украине рассказали о действиях ВСУ
23 февраля 2021, 00:40
«Украина не будет сопротивляться»: эксперт предположил исход войны с Росс...
23 февраля 2021, 01:30
«Упущена возможность для переосмысления курса»: в МИД прокомментировали решение ЕС о ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2021, 23:10
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна взмолилась о помощи
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
21 февраля 2021, 20:15
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зеленского в Горловке
18 февраля 2021, 08:50
«Все делается под одеялом». Быстряков о том, как Украина на самом деле относится к РФ
17 февраля 2021, 08:05
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
20 февраля 2021, 13:05
"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева - эксперт раскрыл инсайд
20 февраля 2021, 03:55
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.