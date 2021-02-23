В Киеве предрекают войну в Донбассе и майдан в случае выхода Украины из «Минска»

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После 2015 года Минские соглашения якобы потеряли всякий смысл для Киева, поэтому Украина должна либо выйти из них, либо настоять на их «модернизации».

Об этом в эфире канала «Apostrophe» заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

При этом националист утверждает, будто в случае выхода Украины из «Минска» именно Москва будет виновницей обострения ситуации.

«Минские соглашения фактически потеряли свой смысл в 2015 году. После этого правовой смысл существования самих договорённостей очень сомнительный, и из этого вытекает вообще эффективность и ТКГ, и вообще всех этих переговоров, которые продолжаются на протяжении последних лет.

Поэтому у Украины есть несколько вариантов действий – или выходить из Минских соглашений, или добиваться их изменения, модернизации», – сказал он.

При этом Самусь подчеркнул, что в случае выхода Украины из Минских соглашений, ситуация в Донбассе сильно обострится, а украинское общество радикализируется и обозначит Владимиру Зеленскому «красные линии». Традиционно, националист заочно обвинил в этом Россию.

«Если Украина попробует изменить своё участие в Минском формате, и Россию до того времени не заставят сменить своё отношения, то Россия будет использовать обострение на фронте, то есть убийства украинских солдат для того, чтобы заставить Украину и западных партнёров вернуться к тому формату, который был подписан в 2014-15 годах.

Я уверен, что это будут локальные операции, но с максимальными жертвами с украинской стороны для того, чтобы в украинском обществе накалялась обстановка, и увеличивалось давление со стороны украинских граждан на руководство и президента Зеленского.

Эта технология уже отработана, и каждый раз, когда надо чего-то добиться от президента Украины на международной арене, совершается давление, в том числе через информационное пространство и нагнетание обстановки на фронте. Чем больше смертей украинских солдат, тем больше идёт накал ситуации в украинском обществе и давление на украинскую власть», – рассуждает националист.

Напомним, что такими методами давления на украинское руководство, как обострение на фронте, общественное недовольство, массовые митинги и «красные линии», прославились именно украинские националисты.

Также напомним, ранее в Донецке заявили, что если Украина не хочет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, тогда возможен их пересмотр – например, Киев берёт на себя обязательство признать ЛДНР независимыми странами и не посягать на их включение в свой состав.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не видит выхода из «минского тупика», в который загнал себя Киев, и пообещал, что Москва не будет вести никакого диалога с Украиной до тех пор, пока она либо не станет выполнять Минские договорённости, либо официально не откажется от них.

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