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В Киеве предостерегли Трампа от помощи Москве
03 июня 2020, 11:55 • 171 • Политика
На Украине опасаются, что контакты Белого дома с Кремлем приведут к отмене санкционного давления на РФ
Приглашение России на саммит G7 в США станет согласием Белого дома с политикой Кремля. Об этом заявила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.
Дипломаты Незалежной опасаются, что попытки президента США Дональда Трампа расширить состав участников "Большой семерки" за счет Москвы приведут к отмене санкций против России и помогут ей вернуть статус влиятельного игрока на международной политической арене. На Украине против этого резко возражают.
"Киев рассчитывает, что на саммите G7 в США будет подтверждена солидарность с Украиной в защите ее суверенитета и территориальной целостности",– цитирует РИА ФАН Зеленко.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы видеть на саммите G7 в Вашингтоне в этом году лидеров России, Южной Кореи, Индии и Австралии. В РФ негативно отнеслись к этой идее. Члены G7 также не поддержали Трампа. Но еще больше идея позвать президента РФ Владимира Путина в элитный клуб мировых лидеров не понравилась Незалежной. Несмотря на то что глава страны Владимир Зеленский на днях клятвенно уверял, что Киев не собирается вмешиваться в политику Вашингтона, сейчас со стороны Украины звучат откровенные намеки на то, что Трамп подыгрывает России.
Прежде подобные подозрения, раздутые Демократической партией США, сильно били по репутации Трампа. Сейчас, в разгар предвыборной кампании в стране, демократы ухватятся за любой новый повод насолить противнику. Киев, хотя и заявляет о своем невмешательстве во внутренние американские дела, подбрасывает дрова в костер под кресло нынешнего главы Белого дома.
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