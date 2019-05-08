В Киеве предложили установить на российско-украинской границе «ядерные мины»

Очередной украинский «эксперт» предложили установить на российско-украинской границе «ядерные мины».

Украинские специалисты продолжают «радовать» окружающий мир своими «экспертными» заключениями, которые могут существенно пополнить истории болезни пациентов в психбольницах. Очередное «чудо» евроатлантической ориентации, военный (!) эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил для «сдерживания российской агрессии» установить на границе Украины с Россией ядерно-минные заграждения.

- Кто нам мешает, фактически, подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ в свое время, - заявил этот «объект мечты» мировой психиатрии и лукаво добавил. - Только каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет — это держать в государственной тайне.

Государственная тайна на Украине – это, поверьте, еще смешнее, чем сочетание «генерал-демократ» в исполнении генерала Лебедя вместе с продолжением этой фразы. Правда, в отличие от других таких же военных украинских аналитиков, намеревающихся уже завтра вступить в клуб ядерных держав, Козий предложил отказаться от разработки стратегического ядерного оружия, рассудив, что его на Украине просто негде испытывать.

- Потому что это безумные затраты, и скажите, пожалуйста, где мы будем его испытывать? Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий, - заключил он.

Стоит, пожалуй, сказать, что мысли о военном реванше и победе над Россией периодически завладевают остатками мозга (наверное, спинного и той части, что пониже поясницы) украинских экспертов. Причем, даже не таких, как Козий (интересно, это просто фамилия или же означает какую-то принадлежность к чему-то?), а вполне себе заслуженных, с профильным образованием, многолетней службой и т.д. Так, например, бывший представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук ранее объяснял всем, что Украина имеет уникальные возможности для создания собственного ядерного оружия. А генерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан, ставший также экспертом по вопросам безопасности, заявил, что у Украины имеются все предпосылки для начала обсуждения вопроса восстановления ядерного статуса. Про возможности и необходимость быстро создать ракету, которая могла бы добивать до Урала (как правило, в качестве исходного образца берутся образцы РСЗО еще советского производства) в Киеве говорят чуть ли не каждую неделю, и начиная от прапорщика со склада, удачно спекульнувшего солдатской тушенкой, а заканчивая занимающим (пока еще) пост президента страны Петром Порошенко. В полном соответствии с украинской же пословицей о том, что «дурень думкой богатеет». В нашем случае – мрией, то есть мечтой.

Такое ощущение, что охватившая украинских «экспертов» эпидемия деградации головного мозга в спинно-мозговую жидкость передается воздушно-капельным путем при их встречах друг с другом. Иначе трудно объяснить, как можно с серьезным видом нести подобные чушь и бред. Ведь в реальности те же США сделают все, чтобы не допустить Украину до даже одного-единственного ядерного заряда, прекрасно понимая, какими последствиями это может закончиться. Не говоря уже о всех европейских государствах, находящихся не за океаном.

Да и, честно говоря, нет у Украины такой возможности. Ни научного потенциала не осталось, ни производственно-технологических возможностей. Если не считать атомные электростанции, которые могут сработать как подобные ядерные заряды, только уже гораздо большей мощности. Что действительно может произойти из-за нынешней экономической политики Украины. И прогрессирующего роста подобных «экспертов». И тогда мало никому не покажется, а Украина окончательно обезлюдеет. Одно утешает, что сами они ничего подобного сделать не в состоянии, а сумасшедших продать им такой заряд просто нет. Да и денег на такую покупку не дадут.

Кстати говоря, ядерно-минные заграждения действительно хотели установить в ФРГ на границе с ГДР. Но нет никаких свидетельств, что это было сделано. Может быть, по той причине, что тогда эту ситуацию просчитывали не украинские эксперты, а настоящие. Которые пришли к выводу, что даже в случае успешного взрыва всей цепи ядерных мин, это задержит Советскую армию не больше, чем на один-два дня, а радиационное заражение местности сделает невозможным жизнь на этой площади на долгие, как минимум, десятилетия.

Это же как надо ненавидеть свою собственную страну?!

Украинцы, бегите от своих экспертов. А лучше – гоните их прочь.