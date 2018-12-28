В Киеве предложили провести заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что предложила трёхсторонней контактной группе немедленно провести заседание по Донбассу для обсуждения вопроса обмена пленными.

Об этом Геращенко написала в своём Facebook.

«Обратилась с инициативой к трёхсторонней контактной группе немедленно провести совместное заседание трёхсторонней контактной группы и гуманитарной группы по одному вопросу — освобождение заложников», — заявила Геращенко.

Ранее Киев предложил провести обмен пленными в Донбассе по формуле «72 на 19».

Также самопровозглашённая Луганская народная республика передала Украине 42 заключённых для дальнейшего отбывания наказания.