|
В Киеве предложили провести заседание контактной группы по Донбассу
28 декабря 2018, 18:39 • 82 • Украина
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что предложила трёхсторонней контактной группе немедленно провести заседание по Донбассу для обсуждения вопроса обмена пленными.
© Верховная рада Украины
Об этом Геращенко написала в своём Facebook.
«Обратилась с инициативой к трёхсторонней контактной группе немедленно провести совместное заседание трёхсторонней контактной группы и гуманитарной группы по одному вопросу — освобождение заложников», — заявила Геращенко.
Ранее Киев предложил провести обмен пленными в Донбассе по формуле «72 на 19».
Также самопровозглашённая Луганская народная республика передала Украине 42 заключённых для дальнейшего отбывания наказания.
Подпишитесь на нас
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
22 декабря 2018, 00:24
|
25 декабря 2018, 12:54
|
24 декабря 2018, 23:39
|
23 декабря 2018, 18:39
|
24 декабря 2018, 04:24
|
25 декабря 2018, 22:39
|
22 декабря 2018, 23:09