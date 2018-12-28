Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россию не напугает: США сомневаются в британском корабле
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о снижении транзита газа из-за «Северного п...
Порошенко предсказали поражение на выборах из-за "фатальной ошибки"
Минобороны дало ответ "радетелям" за сохранение нацистского оружия
Главная / Украина

В Киеве предложили провести заседание контактной группы по Донбассу

28 декабря 2018, 18:39  •  82 • Украина
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что предложила трёхсторонней контактной группе немедленно провести заседание по Донбассу для обсуждения вопроса обмена пленными.
 
© Верховная рада Украины
 

Об этом Геращенко написала в своём Facebook.

«Обратилась с инициативой к трёхсторонней контактной группе немедленно провести совместное заседание трёхсторонней контактной группы и гуманитарной группы по одному вопросу — освобождение заложников», — заявила Геращенко.

Ранее Киев предложил провести обмен пленными в Донбассе по формуле «72 на 19».

Также самопровозглашённая Луганская народная республика передала Украине 42 заключённых для дальнейшего отбывания наказания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

82
Источник
Похожие новости
28 декабря 2018, 12:10
В Крыму объяснили постройку заграждения на границе с Украиной
28 декабря 2018, 18:39
В Киеве предложили провести заседание контактной группы по Донбассу
27 декабря 2018, 19:54
В Совфеде отреагировали на попадание украинского политолога в базу «Миротворца»

27 декабря 2018, 23:09
«В стране творится беспредел»: МИД России потребовал от Украины прекратить правовой произвол в отношении Вышинского
28 декабря 2018, 15:24
НБУ: банковский сектор Украины увеличил прибыль в 11 раз
28 декабря 2018, 18:39
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 декабря 2018, 12:24
″Їх треба потребляти″: Лолите припомнили ″клятых москалей-ворогив″
28 декабря 2018, 09:09
"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" — &...
28 декабря 2018, 05:54
В посольстве рассказали, в чём США обвиняют задержанную в Финляндии русскую девушку
28 декабря 2018, 02:24
Стремительное сдерживание: названы предельные показатели скорости ракетного комплекса...
28 декабря 2018, 04:09
Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кре...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
22 декабря 2018, 00:24
Иран оказал "ракетный приём" появившемуся в Персидском заливе авианосцу ВМС США
25 декабря 2018, 12:54
В шаге от химической атаки ВСУ? Украинские биолаборатории "ударили" по Одессе и могут дойти до Донбасса
24 декабря 2018, 23:39
Эксперт оценил заявление Киева про утрату документов об «украинском Крыме»
23 декабря 2018, 18:39
"Бить будем сильно, но аккуратно!": Коротченко раскрыл планы России на случай войны с Украиной - видео
24 декабря 2018, 04:24
Киев обещает напасть и взорвать Крымский мост: Сценарии новой провокации в Керченском проливе
25 декабря 2018, 22:39
"Яка гарна новина, трепещи провокатор в Киеве": В Сети восхитились бомбардировщиками РФ под Ростовом
22 декабря 2018, 23:09
Украинский олигарх посоветовал Порошено и Турчинову с их детьми отправиться на корабле через Керченский пролив
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.