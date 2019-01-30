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В Киеве предложили проверить жителей Украины на полиграфе

30 января 2019, 17:09  •  113 • Украина
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина» предложил проверить население страны на полиграфе на предмет сотрудничества с властями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
 
РИА Новости
 

Он заявил, что «на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра» в Одессе «разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком».

По его словам, чтобы проверить одного человека, необходимо полчаса.

«Придётся пропустить (через полиграф. — RT) всё население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины», — добавил Матиос.

Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что для завершения вооружённого конфликта в Донбассе необходимо сменить существующую в стране «идеологию».

В июне 2018 года глава МВД Украины Арсен Аваков сказал, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без применения военных сил.

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