|
В Киеве предложили проверить жителей Украины на полиграфе
30 января 2019, 17:09 • 113 • Украина
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина» предложил проверить население страны на полиграфе на предмет сотрудничества с властями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
РИА Новости
Он заявил, что «на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра» в Одессе «разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком».
По его словам, чтобы проверить одного человека, необходимо полчаса.
«Придётся пропустить (через полиграф. — RT) всё население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины», — добавил Матиос.
Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что для завершения вооружённого конфликта в Донбассе необходимо сменить существующую в стране «идеологию».
В июне 2018 года глава МВД Украины Арсен Аваков сказал, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без применения военных сил.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
113
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 января 2019, 13:54
|
24 января 2019, 17:39
|
27 января 2019, 04:54
|
29 января 2019, 02:09
|
24 января 2019, 21:39
|
25 января 2019, 17:09
|
26 января 2019, 09:24