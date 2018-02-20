В Киеве предложили отмечать 26 февраля Днем "сопротивления" Крыма

В Украине выступили с очередной одиозной и странной инициативой, коим, кажется, уже нет числа. Так, первому заместителю министра информационной политики Украины Эмине Джеппар пришло в голову 26 февраля официально признать в стране Днем «сопротивления Крыма российской оккупации».

- Мы считаем, что этот день должен быть официально Днем «сопротивления Крыма российской оккупации». Соответствующий документ от Кабмина в прошлом году пошел на Администрацию президента, и сейчас фактически рассматривается вопрос подписания соответствующего указа, для того чтобы этот день (26 февраля. – Авт.) был официально днем сопротивления Крыма Российской Федерации, - цитируют замминистра украинские СМИ.

Эмине Джеппар припомнила, что ранее в "незалежной " разрабатывалась стратегия некой информационной «реинтеграции Крыма». И мало того - этот документ сомнительного смысла уже принят в декабре 2016 года и сейчас даже проходит согласование в украинских ведомствах.

Вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс назвал такую инициативу правительства Украины «бездумной и бестолковой». По его мнению, ни о каком сопротивлении не может быть и речи, потому как 16 марта 2014 года только 2,5% крымчан на референдуме захотели остаться в составе Украины, тогда как почти 97% проголосовали за воссоединение с Россией.

- Пусть они займутся в конце концов своими делами, пусть наведут порядок у себя в стране, в столице которой воинствующие банды сейчас разбивают окна зданий, сжигают и уничтожает имущества – по сути занимаются теми самыми массовыми беспорядками, как это было 26 февраля. Пусть займутся журналистами, которых они уничтожают и гнобят. Мы, крымчане, сами разберемся в своей жизни и деятельности, - отметил КП-Крым Ефим Фикс.

Напомним, 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады Автономной РК (Государственного Совета Автономной РК) лидеры Меджлиса* организовали массовые беспорядки. Тогда два человека погибли, еще 79 получили травмы.

11 сентября 2017 года Верховный суд Крыма вынес приговор заместителю председателя Меджлиса* Ахтему Чийгозу. Его осудили на 8 лет колонии за организацию массовых беспорядков в тот день.

Но уже в октябре прошлого года президент России Владимир Путин помиловал Ахтема Чийгоза, который вернулся в Украину.

Справка "КП"

Меджлис крымскотатарского народа* - исполнительный орган Курултая крымскотатарского народа, претендовавший на полномочное представительство крымских татар в Украине.

В конце марта 2014 года, сразу после присоединения Крыма к Российской Федерации, Меджлис был официально объявлен Верховной Радой на территории Украины высшим представительным органом крымскотатарского народа в период между заседаниями Курултая. Представители Меджлиса не признают воссоединение Крыма с Россией, а в 2015 году принимали участие в продуктовой и энергетической блокаде полуострова.

В Российской Федерации Меджлис отнесен к числу экстремистских организаций и запрещен в 2016 году.

* Меджлис крымскотатарского народа – запрещенная в РФ организация