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В Киеве предлагают переименовать Россию

11 июля 2019, 15:39  •  114 • В России

ЧУЖАКИ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

Чего только в Киеве уже не выдумывали. И Черное море выкопали «великие укры». И Христос был, прости Господи, первым украинцем. Можно было даже не реагировать на очередную глупость. Если бы ее не выдал человек с серьезной должностью - советник президента Владимира Зеленского - Никита Потураев.

- Мы вообще русский язык должны переименовать. Сказать, что у нас русский язык, а там — российский... У нас же русинский есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у них (в России, - ред.) пусть будет российский. Почему мы боимся? Можем вообще начать их на своих картах называть Московия, - предложил советник главы Украины.

Тут вспоминается отрывок украинского сериала «Слуга народа». Когда президент Голобородько-Зеленский подходит к карте незалежной и видит страну, расколотую на 28 независимых государств. Тут тебе и Та самая Украина, и Великая Украина, и Шведская волость. А ведь эта киношная сказка может стать былью. Как раз благодаря таким вот советникам, выдумывающим каждый раз новую историю.

- Русские, украинцы и беларусы вышли из одного корня, - поделился с «КП» историк Михаил Мягков. - Еще в 9 веке образовалось государство Древняя Русь. Центры объединения: на Севере — Новгород, на Юге — Киев. Центры соединились, было создано общее государство - Русь. Пусть и состоящее из княжеств - Киевского, Владимирского, Новгородского, Рязанского, Черниговского, Галицкого... А с конца 15 века уже звучит название Россия, Русское государство, объединившееся вокруг Москвы. Но не Московия же. По таким правилам и Украину можно называть Киевщиной. Хотя реально - это Малороссия. Отдельно Украины никогда не было. Она состоит из отдельных кусков, нарезанных русскими царями, потом большевиками.

Может, потому украинцы и упражняются в выдумывании новых названий, что понимают все это. Чувствуют искусственность созданного по историческим меркам буквально «вчера» государства Украина и украинского языка. Хотя должны бы претендовать на Древнюю Русь. Называть себя русскими или русичами. Потомками Князя Владимира. А вынуждены жить в придуманной Украине, называться украинцами...

СПАСИБО ДЕДУШКЕ ЛЕНИНУ…

С украинским языком все еще интереснее. Массового распространения он не получал. А был насажден насильно большевиками.

- От Львова до наших владимирских лесов говорили на одном языке — русском, - рассказал «КП» историк и журналист Андрей Медведев. - У нас есть Повесть временных лет. У нее два списка. Если мы их положим рядом, то не увидим никакого украинского. Они написаны на русском языке. На русском языке печатал свои книги в 15 веке Франциск Скорина. Его мы почему-то отдали на откуп белорусским и украинским националистам. Он-то себя называл русином, и был уверен, что печатается на русском, а ни на каком «древнеукраинском».

Даже у первых украинских националистов в конце 19 века во Львове не было сомнения, что они говорят на русском. Хотя австрийские власти их убеждали, что они — украинцы. Но самую большую роль в установлении украинского языка сыграла советская власть. Массового распространения язык не имел. Был диалект, на котором люди общались в селах, на рынках. А газеты и книги издавались на русском. А потом в 1921-м году на съезде большевиков было принято решение о насильственной украинизации. Тогда все школы, вузы, газеты, книги стали переводить на украинский язык. И формировать украинское сознание. Сегодня украинские националисты ходят с портретами Бандеры, называя его отцом нации - они ошибаются. Отцы Украины в ее нынешних границах и украинского языка в его современном звучании - это Ленин, Сталин и Лазарь Каганович — уроженец Малороссии, назначенный ответственным за украинизацию.

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