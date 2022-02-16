В Киеве празднуют «народное единство», а глава МИД Кулеба говорит о «победе в войне» благодаря оружию Запада

Сегодня Зеленский объявил день «народного единства» по случаю победы в войне с Россией – депутаты Рады (250 народных избранников из 450, остальные, очевидно, всё ещё в отъезде, где-то за рубежом) пришли на заседание в праздничных вышиванках. Министр Кулеба определил общее настроение в Раде – «Украина получила от Запада современное оружие. Теперь России лучше три раза подумать, прежде, чем нападать – потери будут ужасными». Тягостное ожидание вторжения сменилось «перемогой» (победой – укр.).

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

То ли Зеленский устроил этот карнавал, чтобы не сразу огорчать своих «слуг» итогами переговоров с канцлером Германии (ему он пообещал «очень быстро» выполнить все условия «Минска-2»), то ли президент Украины возрадовался тому, как лихо ему удалось «отпетлять» (любимое словечко руководства его администрации) в неприятной ситуации с якобы готовившимся «вторжением». Но факт есть факт – происходящее в Киеве подают именно как победу в войне с Россией. Между тем, в праздничной суете утонули две важные новости.

Накануне Верховная рада внесла изменения в закон о так называемой «территориальной обороне» – вооружённых гражданских формированиях, неподконтрольных Минобороны, а подчиняющихся представителям областных администраций. Так вот, если раньше «партизан» разрешалось использовать только за пределами зон боевых действий (и лишь до появления армейских подразделений), то теперь «территориальной обороне» вменяется воевать на передовой наравне с ВСУ. «То есть, вместо того, чтобы в полной безопасности кошмарить «вату» в глубоком тылу, они могут оказаться на передовой», – разъясняет одесский журналист Юрий Ткачёв. Для подавляющего большинства «партизан» это станет неприятным открытием.

Вторую новость прокомментировал бывший глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, командир легендарного батальона «Восток». «Украинские эксперты успокаивают граждан – мол, признание народных республик – не лучший способ запугать Украину. В самом деле, это не способ Украину запугать. Это один из способов Украину взорвать. Если конфликт заморозится в результате признания народных республик и предоставления им Россией гарантий безопасности, Украина, разрушительная энергия которой канализируется в войну, через год-два взлетит на воздух. Всё на Украине, от экономики до социальных процессов, подпитывается войной. Война – и способ тянуть деньги у Запада, и способ душить любое инакомыслие, и фактор сдерживания радикалов. Как только станет ясно, что инструмент перестал работать, случится то, на что Украина запрограммирована».

А пока можно отпраздновать – то, как лихо удалось «отпетлять» от войны.