В Киеве пожаловались на огромные убытки украинских портов из-за России

Убытки украинских портов достигли миллиарда гривен (около 35 миллионов в долларовом эквиваленте), а виновата в этом Россия. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Чиновник привел в пример порт Мариуполя, который из-за сложившейся ситуации теперь работает лишь четыре дня в неделю. По словам Омеляна, действия России в Азовском море приводят к тому, что украинские корабли, суда из других стран там простаивают, также это происходит и в Керченском проливе.

Украинский министр подчеркнул, что судовладельцы сталкиваются с проблемой колоссальных убытков. Каждые 24 часа простоя для них – это от 15 до 50 тысяч долларов в минус. При этом, по словам Омеляна, среднее время простоя кораблей уже превысило 30 часов. Чиновник обратил внимание, что потери несет не только Украина, но и налогоплательщики из других стран, так как часть грузов из этих портов отправляется в города Европы.

Ранее Европарламент уже обратился в Евросоюз с призывом ужесточить санкции против России, если ситуация в Азовском море значительно обострится, сообщает УНИАН.