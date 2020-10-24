В Киеве потребовали от белорусской оппозиции определиться "чей Крым"

Киев, 24 октября. Белорусская оппозиция должна четко высказаться по поводу принадлежности Крыма и Донбасса, заявил в эфире телеканала "Украина" украинский вице-премьер Алексей Резников.

Выступая на телевидении, Резников обратился к супруге бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Веронике.

"Будьте готовы, что вы должны четко высказаться, что Крым является украинским и весь Донбасс является украинским", — заявил политик.

Цепкало в ответ парировала, что для ее страны сейчас куда актуальнее внутриполитическая ситуация, добавив, что готова была бы озвучить позицию, если это помогло бы Киеву решить свои проблемы.

"Беларусь готова быть площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией", — подчеркнула она.

Резников же решил, что заявление Цепкало якобы доказывает, что Москва является стороной гражданского конфликта в Донбассе.

После выборов президента Белоруссии, победу на которых одержал Александр Лукашенко, Украина приостановила контакты с Минском. Позднее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев присоединится к санкциям Евросоюза против Белоруссии, передавал RT.

Комментируя заявление украинского министра, политолог Дмитрий Болкунец выразил мнение, что санкции не отразятся на экономической и политической ситуации в Белоруссии. Однако, по словам эксперта, Киев все же может нанести ощутимый удар по белорусскому бюджету, отказавшись от покупки белорусских нефтепродуктов.