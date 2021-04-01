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В Киеве потребовали оккупации: Экс-глава МИД Украины призвал создать у Крыма военную базу США
01 апреля 2021, 22:30 • 168 • Политика
Экс-глава МИД Украины потребовал разместить на юге Украины военные базы США."А что, нам там американцы не нужны? Нужны", - заявил Павел Климкин.
На Украине потребовали от США создать рядом с Крымом американскую военную базу. Инициатива прозвучала из уст бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина в интервью радио "НВ".
По словам украинского экс-главы МИД, южным регионам Незалежной угрожает опасность. Поэтому США следует разместить там свою военную инфраструктуру. В частности, бывший министр потребовал поставить на Украине американские средства ПВО, а также отправить минимум батальонную группу американских военных.
- заявил экс-главы МИД Украины.
Он добавил, что американская военная база на юге Украины станет гарантией безопасности до вступления Незалежной в НАТО.
Напомним, что на днях в Верховной раде Украины состоялось выступление главнокомандующего ВСУ генерала Руслана Хомчака. Он так запугал парламентариев "надвигающимся вторжением России", что одна из депутатов от президентской фракции "Слуга народа" подняла вопрос о побеге из страны.
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