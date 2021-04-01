В Киеве потребовали оккупации: Экс-глава МИД Украины призвал создать у Крыма военную базу США

Экс-глава МИД Украины потребовал разместить на юге Украины военные базы США."А что, нам там американцы не нужны? Нужны", - заявил Павел Климкин.

На Украине потребовали от США создать рядом с Крымом американскую военную базу. Инициатива прозвучала из уст бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина в интервью радио "НВ".

По словам украинского экс-главы МИД, южным регионам Незалежной угрожает опасность. Поэтому США следует разместить там свою военную инфраструктуру. В частности, бывший министр потребовал поставить на Украине американские средства ПВО, а также отправить минимум батальонную группу американских военных.

А что, нам не нужно нашу береговую линию и нашу морскую границу усиливать? Нужно. А что, нам там американцы не нужны? Нужны,

- заявил экс-главы МИД Украины.

Он добавил, что американская военная база на юге Украины станет гарантией безопасности до вступления Незалежной в НАТО.

Напомним, что на днях в Верховной раде Украины состоялось выступление главнокомандующего ВСУ генерала Руслана Хомчака. Он так запугал парламентариев "надвигающимся вторжением России", что одна из депутатов от президентской фракции "Слуга народа" подняла вопрос о побеге из страны.