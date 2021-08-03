В Киеве потерялся главный помощник белорусских эмигрантов

Глава сообщества "Белорусский дом в Украине" (БДУ) потерялся в Киеве. Виталий Шишов вышел утром на пробежку и не вернулся.

БДУ занимается поиском съёмного жилья, трудоустройством и легализацией бежавших из Белоруссии граждан. Глава сообщества исчез 2 августа.

Около девяти утра Виталий Шишов вышел из подъезда, что зафиксировано камерами видеонаблюдения. По утрам мужчина совершал часовую пробежку, но в понедельник домой он вовремя не вернулся. В Telegram-канале организации сообщается, что мобильный телефон мужчины отключён, отследить местоположение через Google не удаётся. Часы и фитнес-браслет Шишов перед выходом из дома не надел. Возможное нахождение смартфона отслежено по вышкам, но площадь поиска слишком велика.

Лесополосу, где обычно бегал Шишов, обыскали сотрудники полиции с собаками. Ничего подозрительного не обнаружили. К поискам подключились волонтёры, но пока тоже безуспешно.

Служба безопасности Украины и пограничная служба оповещены о случившемся.

На сайте полиции Киева и в соцсетях появилось сообщение о пропаже иностранного гражданина 1995 года рождения. Имя и род занятий человека не указаны.