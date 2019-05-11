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В Киеве поставили крест на поездах в Россию: "Возить воздух не имеет смысла"
11 мая 2019, 08:54 • 185 • Политика
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью украинскому СМИ поставил крест на пассажирских поездах, идущих из Незалежной в Россию, заявив, что железнодорожное сообщение между двумя странами прекращается само по себе. Он же заявил об "объективности" сокращения количества поездов в сторону РФ. "Возить воздух не имеет смысла", - полагают в Киеве.
Известный своим рвением прекратить всяческое сообщение с Россией министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сделал очередное громкое заявление. Отвечая на вопрос украинского издания Liga.net, он поставил крест на пассажирских поездах, идущих из Незалежной в Россию.
"В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны Евросоюза превысило количество поездок в сторону РФ", - отметил в интервью министр.
И на этом основании в Киеве делают вывод, что "сокращение количества поездов в Россию было абсолютно объективным".
"Возить воздух не имеет смысла", - резюмировал Омелян.
При этом чиновник также отметил, что "политического решения" по поводу запрета на движение пассажирских поездов между двумя странами, по его мнению, вряд ли предвидится.
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