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У Незалежной есть задача, которой необходимо заниматься

Украине пора перестать думать о Крыме. Вместо этого Киеву нужно поразмыслить о выполнении Минских соглашений. Таким мнением поделился экс-депутат Верховной рады.

Евгений Червоненко заявил, что полуостров давно не входит в состав Незалежной. И добавил, что пришло время прекратить выдвигать обвинения России в "агрессии".

При этом бывший парламентарий оговорился, что Крым может "стать украинским" лишь тогда, когда население полуострова почувствует, что именно в этой стране его дом, и "в ней лучше". А сила тут ничего не решит.



Также экс-депутат Рады назвал категорически неверным решение президента Незалежной Владимира Зеленского об увольнении замглавы делегации страны Витольда Фокина из группы, ведущей переговоры по Донбассу. Это показало полную слабость и деградацию власти, ведь так расправились с заслуженным человеком, который просто сказал правду, отметил Червоненко в интервью украинскому телеканалу "112".

По его словам, этот политик твердо дал понять: Киев напрасно ругает Москву за происходящее на востоке Украины. И пояснил, что Россия "не является стороной конфликта".

Кроме того, бывший парламентарий, как пишет РИА ФАН, предупредил, что Франция, Германия и Америка потребуют от Незалежной выполнения Минских соглашений. Они даже могут снять санкции с РФ, если написанное в документе не воплотится в реальности, ведь иного пути к миру нет, подчеркнул экс-депутат.

Ранее на Украине придумали способ вернуть Крым без войны.