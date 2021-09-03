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В Киеве послали сигнал Лаврову о соскочившем с крючка Минских соглашений Зеленском

03 сентября 2021, 17:20  •  238 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Незалежной обещали громкие заявления лидера нации после его возвращения из США
Президент Украины Владимир Зеленский больше не висит "на крючке" Минских соглашений. Об этом объявил советник офиса главы государства и по совместительству спикер киевской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. В связи с этим мужчина-карамелька послал "привет" главе МИД РФ Сергею Лаврову и лидеру России Владимиру Путину.
Свой спич пан Арестович толкнул в эфире программы "Право на власть" на украинском телеканале 1+1, комментируя итоги встречи президента Незалежной с хозяином Белого дома Джо Байденом. По его словам, больше не существует никакого "крючка" или, по крайней мере, на нем уже нет Украины и Зеленского.
"Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений. Владимир Владимирович, и вам тоже большой привет на эту тему. Это огромное наше достижение", – похвастался советник.
Ведущая программы обратила внимание пана Арестовича, что сам глава офиса Андрей Ермак ранее в передаче сообщил, что на переговорах в Вашингтоне вопрос замены или отказа от "минского формата" вообще не обсуждался. Американская сторона лишь выразила готовность содействовать процессу мирного урегулирования в Донбассе.
На это пан Арестович ответил, что шеф администрации Зеленского просто в рамках соблюдения Копенгагенской конвенции не имеет права озвучивать содержание официальных переговоров до разрешения ситуации. И тут же все свалил на лидера нации – он вернется на родину из вояжа по США и сделает ряд сообщений.
Напомним, в апреле текущего года Лавров заявил, что "мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается, как может", чтобы исказить условия Минских соглашений.
Первого же сентября, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО шеф отечественной дипломатии обвинил киевский режим в упражнениях в словесной эквилибристики в адрес РФ вместо того, чтобы решать важные проблемы внутри Незалежной.

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