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В Киеве попытались сохранить лицо, говоря о регистрации "Спутника V": "Наконец-то мы увидим..."

09 января 2021, 10:40  •  294 • Политика
В Минздраве Украины подтвердили, что заявка на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" действительно была подана. Делая заявление, в Киеве попытались сохранить лицо, отметив: "Наконец-то мы увидим..." Мол, теперь будет ясно, что там у русских за вакцина.
Министерство здравоохранения Украины подтвердило получение заявки на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Как пояснил украинский министр здравоохранения Максим Степанов, заявка была подана харьковской компанией "Биолек".
Кроме того, Степанов добавил, что вокруг российской вакцины сегодня слишком много политики. Это вовсе не признание собственных ошибок, а попытка держать лицо. В продолжение тезиса Степанов заявил, что с подачей заявки у специалистов на Украине появится реальная возможность оценить качество препарата. И можно будет "более откровенно говорить" о "Спутнике V".
"Наконец-то мы хотя бы увидим не какие-то политические лозунги, а что представляет собой российская вакцина", - сказал Степанов.
Напомним, ранее на украинском телевидении выступали спикеры, заявлявшие, что применение российской вакцины опасно. Дальше всего зашёл украинский журналист Дмитрий Гордон, который заявил, что использовать русскую вакцину нельзя, потому что в России ничего производить не могут. Подобная "доказательная" база используется и другими украинскими спикерами.
Между тем на Украине огромный прирост заболеваемости ковидом. Введён очередной локдаун. Другие страны пока не спешат делиться с Киевом вакциной. Российская сторона предложила передать Украине право на производство препарата на своей территории. Однако подобная спасительная идея была растоптана и политизирована рядом украинских скептиков.

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