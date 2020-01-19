В Киеве пообещали выяснить все обстоятельства крушения Boeing в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что работа украинских специалистов не завершится до полного выяснения обстоятельств крушения Boeing 737, сбитого в Иране.

Об этом он написал в своём Facebook.

Данилов напомнил, что на Украину 19 января прибыл самолёт с телами погибших в авиакатастрофе украинских граждан.

Секретарь украинского СНБО выразил соболезнования родным погибших.

«А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных», — заявил он.

Ранее в аэропорту Борисполь под Киевом совершил посадку Ил-76 ВВС Украины с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Иран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.