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В Киеве пообещали возобновить выплаты пенсий в Донбассе

20 сентября 2019, 16:09  •  115 • Украина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью изданию «Европейская правда» заявил, что киевские власти восстановят выплату пенсий жителям Донбасса.
 
РИА Новости
 

«Мы восстановим выплату пенсий», — заявил он.

Также он заявил, что украинская сторона «восстановила оплату услуг», в частности за воду, которую Киев поставляет жителям самопровозглашённых республик Донбасса. 

По его словам, в Киеве готовятся заменить приказ о списке товаров, разрешённых к перевозу через контактную линию в Донбассе, на «список того, что запрещено перевозить».

Также Пристайко сообщил, что Киев не отменит блокаду Донбасса, пока не вернёт под свой контроль предприятия, находящиеся на этой территории.

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