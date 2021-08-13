В Киеве пообещали исправить "историческую ошибку" по Крыму через десять дней

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На Украине остались довольны "нервной реакцией" Лаврова

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что запуском "Крымской платформы" Киев сможет исправить "историческую ошибку", совершенную в первые годы войны с "российским агрессором". Об этом, как передает Regnum, он заявил во время брифинга.

Кулеба напомнил, что накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров приезжал с деловым визитом на полуостров, где, отвечая на вопрос журналистов, назвал готоящийся на Украине саммит "шабашем". Украинский министр такой "нервной реакцией" остался доволен.

В комментарий он процитировал Ганди, отметив, что сначала Россия их игнорировала, потом над ними смеялась. Сейчас же, по его мнению, она находится на третьей фазе – стадии борьбы, четвертая же, которая сулит Украине победу, "обязательно будет".

Министр напомнил, что ранее в стране не было создано ни одного механизма системной работы по "деоккупации" полуострова.

Напомним, саммит "Крымская платформа" на Украине должен пройти 23 августа. На нем представители нынешней власти страны собираются обсудить со своими "союзниками" план по возвращению полуострова обратно. Дмитрий Кулеба сообщал, что свое согласие приехать в Киев подтвердили представители около 40 государств.

Сергей Лавров, комментируя предстоящее мероприятие, заявил, что во время встречи Запад продолжить "пествовать неонацисткие, расисткие настроения" действующей власти.