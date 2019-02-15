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В Киеве пообещали 5 лет тюрьмы автору "кровавой расправы" над памятником "воинам света"

15 февраля 2019, 23:24  •  144 • В мире
В Киеве разыскивают автора, а также свидетелей "кровавой расправы" над памятником "воинам света". Как сообщили в пресс-службе полиции украинской столицы, неизвестные облили красной краской памятник бойцам АТО (антитеррористической операции, как в Киеве называют боевые действия в Донбассе). В полиции заявили, что хулиганам грозит до пяти лет лишения свободы.
В Киеве разыскивают тех, кто облил красной краской памятник "воинам АТО". Как заявили правоохранители украинской столицы, нарушителям грозит до пяти лет тюремного заключения.
"Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения", - говорится в сообщении киевской полиции.
Инцидент произошёл в Святошинском районе Киева. Как сообщает РИА ФАН, в полиции столицы Незалежной произошедшее квалифицировали как хулиганство.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Фотографию с места опубликовали в соцсетях. На снимке видно, как у подножия мраморного постамента разлита некая красная жидкость, сам памятник также изрисован.
Сообщается, что памятник, открытый в августе 2017 года, постоянно подвергается нападениям. Сразу после открытия черный мраморный крест, установленный в сквере на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева, местные жители облили белой краской.

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